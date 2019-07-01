В Упоровском районе живет человек, определяющий лицо планеты Земля

Фото из личного архива Ираиды Винокуровой Фото из личного архива Ираиды Винокуровой

Амбарные книги, бухгалтерский расчет и природная смекалка стали залогом успеха Сургутской городской типографии, которая в начале 1990-х годов, как и многие предприятия, находилась на грани краха. О жительнице Скородума Упоровского района Ираиде Винокуровой, которая возглавила сургутское предприятие в эти годы, рассказала газета "Знамя правды".

Сотрудники Сургутской городской типографии заработали на новое оборудование. Затем отремонтировали здание, стянув расходившиеся стены и поменяв в помещениях провалившийся пол, перекошенные окна. Учились работать в условиях рыночной экономики. Не обошлось и без модернизации производства, освоения новых технологий. Увеличили объемы полиграфической продукции, которая пользовалась большим спросом.

В период всеобщей приватизации и искусственного развала предприятий Сургутская типография оставалась организацией с сильной социальной поддержкой своих работников. В то время, когда зарплата задерживалась месяцами, полиграфисты получали ее вовремя. Выплаты постоянно увеличивались и достигли своего пика после запуска новой газетной машины. Для сотрудников приобреталось жилье, оплачивалось санаторно-курортное лечение, людям, ушедшим с предприятия на заслуженный отдых, ежемесячно оказывали материальную поддержку. Все, кто работал в "период Винокуровой", считают это время лучшим за всю историю типографии и помнят ее доброту и заботу.

В 1996 году на основании выводов организационного комитета программы "Эртсмейкер", состоящего из независимых экспертов, специализирующихся в области международного бизнеса, Ираиду Винокурову пригласили на Мальту для получения награды за успешное развитие предприятия в условиях переходной экономики. В письме, подписанном членом парламента Мальты, исполнительным директором комитета по награждению Клодом Мускатом говорилось: "Успех таких лидеров, каким являетесь вы, вызывает уважение ваших коллег во всем мире. В вольном переводе на русский язык название программы "Эртсмейкер" звучит как "Человек, определяющий лицо планеты Земля".

А в 2003 году на XXVII Международной конференции в Женеве Ираиде Семёновне вручили приз за качество International Star Award.

Сургутская типография была признана лучшей на первом открытом региональном конкурсе "Евразия. Лидер в бизнесе" среди организаций Уральского федерального округа, предприятий Башкортастана и Оренбурга.

Она прожила на Севере 22 года. А когда ушла на заслуженный отдых, неожиданно потянуло на малую родину. И в 2006 году вместе с мужем они переехали в Скородум. Приобрели 40 соток земли, построили большой дом, обзавелись хозяйством. И ждут в гости сына Владимира с семьей, который живет в Сургуте. Их старший внук Юрий учится в Суворовском училище в Елабуге, а младшие Ефим и Михаил пока еще школьники.