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МЧС Урала: штормовое предупреждение продлено

Общество, 13:48 19 июля 2019

66.mchs.gov.ru | Фото: 66.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение, связанное с ливневыми дождями и сильным ветром, было введено на Урале 16 июля. По данным синоптиков на 19 июля на севере Свердловской области местами ожидаются сильные дожди. В связи с этим действие штормового предупрежения продлено, сообщает уральское управление МЧС.

Спасатели рекомендует жителям соблюдать меры безопасности:

- отменить походы и отдых на природе и у воды;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери;

- при движении по автодорогам соблюдать правила дорожного движения.

- при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там.

При возникновении происшествий необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101.

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# Урал , штормовое предупреждение

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