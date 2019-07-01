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Югорских похитителей человека отправили в колонию строго режима

Происшествия, 12:42 19 июля 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Одиннадцать с половиной лет колонии строго режима на двоих получили похитившие человека жители Нижневартовска. Они угрожали связанному пленнику сигнальным револьвером, сообщает прокуратура ХМАО.

Суд установил, что в январе 2019 года злоумышленники посадили потерпевшего в автомобиль и под предлогом разговора увезли в одно из садово-огороднических товариществ.

Там мужчину удерживали против его воли, связав руки скотчем. Злоумышленники угрожали пленнику, выстрелив в его сторону из сигнального револьвера.

Одному осужденному назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев, а второму - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также взыскал с них в пользу потерпевшего 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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# похищение , прокуратура , суд , уголовное дело

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