Югорских похитителей человека отправили в колонию строго режима
Одиннадцать с половиной лет колонии строго режима на двоих получили похитившие человека жители Нижневартовска. Они угрожали связанному пленнику сигнальным револьвером, сообщает прокуратура ХМАО.
Суд установил, что в январе 2019 года злоумышленники посадили потерпевшего в автомобиль и под предлогом разговора увезли в одно из садово-огороднических товариществ.
Там мужчину удерживали против его воли, связав руки скотчем. Злоумышленники угрожали пленнику, выстрелив в его сторону из сигнального револьвера.
Одному осужденному назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев, а второму - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также взыскал с них в пользу потерпевшего 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.