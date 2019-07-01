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В регионе дадут старт марафону "Тюменская область - территория добрых дел"

Общество, 08:51 22 июля 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Областной марафон "Тюменская область – территория добрых дел", посвященный 75-летию Тюменской области пройдет с 1 – 19 августа, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Участниками марафона могут стать: молодежные и детские общественные объединения; частные лица; инициативные группы граждан; некоммерческие организации; коммерческие организации, региональные и местные средства массовой информации и другие.

Для участия в марафоне необходимо направить заявку до 1 августа по форме положения на электронную почту volunteer72@pioner72.ru и в теме письма необходимо указать "заявка "Марафон добрых дел".

Количество участников не ограничено.

В программу марафона войдут: эстафета "Любимой области посвящается…", состязания "Доверяй, играя", флешмоб "В ритме добра", добровольческие акции и мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным слоям населения, благоустройству территорий, охране животных.

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# марафон , юбилей области

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