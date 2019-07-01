Гостям фестиваля "Квасной пир - на весь мир" предложат погадать на квасной гуще
Продегустировать окрошку со щавелем и погадать на квасной гуще смогут гости Ялуторовского острога на фестивале-ярмарке "Квасной пир - на весь мир" 20 июля, сообщает администрация города.
Одной дегустацией окрошки, кваса и прохладительных напитков летний фестиваль не ограничится. Гостей ждет праздничная программа, которая стартует в 14 часов. Она развернется на нескольких площадках острога.
Ялуторовчан и гостей города будут ждать конкурсы, викторины, игры, концертная программа, фотозоны, пройдет ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению сувениров по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Также в программе фестиваля-ярмарки гадание на квасной гуще, бумажное шоу, кукольный спектакль "Кот в сапогах" и многое другое.
Цена билета – 300 рублей.