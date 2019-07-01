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Гостям фестиваля "Квасной пир - на весь мир" предложат погадать на квасной гуще

Общество, 17:38 19 июля 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Продегустировать окрошку со щавелем и погадать на квасной гуще смогут гости Ялуторовского острога на фестивале-ярмарке "Квасной пир - на весь мир" 20 июля, сообщает администрация города.

Одной дегустацией окрошки, кваса и прохладительных напитков летний фестиваль не ограничится. Гостей ждет праздничная программа, которая стартует в 14 часов. Она развернется на нескольких площадках острога.

Ялуторовчан и гостей города будут ждать конкурсы, викторины, игры, концертная программа, фотозоны, пройдет ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению сувениров по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Также в программе фестиваля-ярмарки гадание на квасной гуще, бумажное шоу, кукольный спектакль "Кот в сапогах" и многое другое.

Цена билета – 300 рублей.

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# квас , фестиваль , Ялуторовский острог , ярмарка

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