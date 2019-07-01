В Уватском районе начнется ремонт участка областной дороги

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

3,3 километра областной дороги Уват – Красный Яр отремонтируют в 2019 году, сообщает администрация Уватского района.

В выездном совещании по данному вопросу приняли участие директор ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Вера Добрышева, ее заместитель Петр Демидюк и глава администрации Уватского района Сергей Путмин.

"Работы начнем в июле. Два километра отремонтируем в районе деревни Сергеевки и еще 1,3 километра – в районе села Алымки с того места, где заканчивается асфальтовое покрытие. Проведем отсыпку песком, поднимем уровень дороги на подтопляемых участках, затем покроем щебнем. Также предусмотрено устройство кюветов, замена водопропускных труб, установка барьерных ограждений протяженностью 446 метров", – говорит Петр Демидюк.

Добавим, во время рабочей поездки в Уватский район, губернатор Тюменской области Александр Моор принял положительное решение и поручил предусмотреть в 2020 году строительство в щебеночном исполнении еще семи километров данной дороги, а также текущий нормативный ремонт участков.