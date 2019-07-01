В Сладково стартовала акция "Соберем ребенка в школу"
| Фото: edu.gov.ru
Акция "Соберем ребенка в школу" стартовала в Сладковском районе, сообщает комплексный центр социального обслуживания населения "Виктория".
Неравнодушных селян просят оказать материальную помощь для приобретения необходимых принадлежностей: канцелярских товаров, учебников, детской одежды, обуви.
По возникающим вопросам необходимо позвонить по телефону: 23-5-39 или обратиться по адресу: с. Сладково, ул. Ленина, 104а.
Акция продлится до 31 августа.