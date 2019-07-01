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В Сладково стартовала акция "Соберем ребенка в школу"

Общество, 14:10 22 июля 2019

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Акция "Соберем ребенка в школу" стартовала в Сладковском районе, сообщает комплексный центр социального обслуживания населения "Виктория".

Неравнодушных селян просят оказать материальную помощь для приобретения необходимых принадлежностей: канцелярских товаров, учебников, детской одежды, обуви.

По возникающим вопросам необходимо позвонить по телефону: 23-5-39 или обратиться по адресу: с. Сладково, ул. Ленина, 104а.

Акция продлится до 31 августа.

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# акция , ребенок , школа

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