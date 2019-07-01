Снайперы со всей России соревнуются в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тридцать импортных и отечественных винтовок, каждая из которых стоит от 500 тыс. До 1 млн рублей, грохочут с гулким эхом на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Ассоциация тактической стрельбы "Росснайпинг" проводит здесь второй этап II Евроазиатского чемпионата по высокоточной стрельбе на дистанции до 1 тыс. 200 метров.

"В турнире принимают участие тридцать стрелков из всех уголков нашей необъятной Родины. Представлены Москва, Волгоград, Ростов, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Тольятти, Пермь Якутск", - отметил главный судья соревнований, председатель Тюменского регионального отделения Ассоциации тактической стрельбы "Росснайпинг" Андрей Иванов. Свое мастерство на чемпионате по снайпингу демонстрируют как стрелки-любители, так и сотрудники спецподразделений.

Снайпинг - увлечение спортсменов-стрелков, охотников, военных и полицейских снайперов. Стрельба ведется из винтовок с оптическим прицелом разных калибров на средние, дальние и сверхдальние дистанции.

"Средняя дистанция - до пятисот метров. Дальняя - от пятисот до восьмисот. Все, что выше - сверхдальняя. Благодаря тому, что сегодняшние соревнования проходят на полигоне ТВВИКУ, у нас появилась уникальная возможность предложить участникам дистанцию 1 тысяча 240 метров", - рассказал Андрей Иванов. За два дня стрелки выполнят более 30 упражнений, в том числе - по движущимся мишеням. Это большая редкость для российских стрелковых полигонов.

Вести точную стрельбу спортсменам помогает современная техника. Для ввода поправок в прицел они применяют специальные баллистические калькуляторы. Кроме того, используются сопряженные со смартфонами карманные метеостанции, с помощью которых определяются сила и направление ветра. Ведь ветер - главный враг стрелка.

Любителей высокоточной стрельбы в Тюмени немного. Это достаточно дорогостоящее хобби. Однако у тюменцев есть опыт участия в крупных турнирах, среди которых - чемпионаты мира в Венгрии Чехии, а также самые престижные российские соревнования, которые проводит в Краснодарском крае знаменитая группа антитеррора "Альфа".

"Мы стремимся сделать снайпинг более популярным. Это очень интересное увлечение. Ведь попасть в мишень на километровой дистанции - огромное наслаждение, непередаваемые ощущения", - подчеркнул Андрей Иванов.

Участников второго этапа II Евроазиатского чемпионата по снайпингу тепло приветствовали на тюменской земле почетные гости, среди которых были экс-командир Тюменского ОМОН, кавалер Ордена Мужества полковник Валерий Бровкин и председатель региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

"Спортивная стрельба - очень полезное увлечение для нашей молодежи. Ведь мужчин с детства тянет к оружию. Раньше в каждом парке культуры и отдыха был тир, где можно было пострелять из пневматической винтовки, похвастаться меткостью перед девушкой, показать, чему научился на военной службе. А сейчас, к сожалению, больше в ходу не реальная стрельба, а компьютерные игры. Поэтому я думаю, что стрелковый спорт, в том числе снайпинг, в нашем регионе нужно развивать", - сказал Валерий Бровкин в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Участники турнира от души благодарили Тюменское региональное отделение Ассоциации тактической стрельбы "Росснайпинг" и командование ТВВИКУ за превосходную организацию соревнований.

"Тюмень - отличный город. Я взял напрокат машину, поездил - чистота, уют, приветливые люди. Прямо как за рубежом. Организаторы соревнований - просто красавчики. Думаю, вскоре в Тюмени будут проходить и международные турниры", - поделился впечатлениями Александр Данилов из Якутска.

Тюменский этап II Евроазиатского чемпионата по снайпингу завершится 20 июля. Финальный этап турнира пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

Евгений Бабенко