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Снайперы со всей России соревнуются в Тюмени

Спорт, 19:56 19 июля 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Тридцать импортных и отечественных винтовок, каждая из которых стоит от 500 тыс. До 1 млн рублей, грохочут с гулким эхом на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Ассоциация тактической стрельбы "Росснайпинг" проводит здесь второй этап II Евроазиатского чемпионата по высокоточной стрельбе на дистанции до 1 тыс. 200 метров.

"В турнире принимают участие тридцать стрелков из всех уголков нашей необъятной Родины. Представлены Москва, Волгоград, Ростов, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Тольятти, Пермь Якутск", - отметил главный судья соревнований, председатель Тюменского регионального отделения Ассоциации тактической стрельбы "Росснайпинг" Андрей Иванов. Свое мастерство на чемпионате по снайпингу демонстрируют как стрелки-любители, так и сотрудники спецподразделений.

Снайпинг - увлечение спортсменов-стрелков, охотников, военных и полицейских снайперов. Стрельба ведется из винтовок с оптическим прицелом разных калибров на средние, дальние и сверхдальние дистанции.

"Средняя дистанция - до пятисот метров. Дальняя - от пятисот до восьмисот. Все, что выше - сверхдальняя. Благодаря тому, что сегодняшние соревнования проходят на полигоне ТВВИКУ, у нас появилась уникальная возможность предложить участникам дистанцию 1 тысяча 240 метров", - рассказал Андрей Иванов. За два дня стрелки выполнят более 30 упражнений, в том числе - по движущимся мишеням. Это большая редкость для российских стрелковых полигонов.

Вести точную стрельбу спортсменам помогает современная техника. Для ввода поправок в прицел они применяют специальные баллистические калькуляторы. Кроме того, используются сопряженные со смартфонами карманные метеостанции, с помощью которых определяются сила и направление ветра. Ведь ветер - главный враг стрелка.

Любителей высокоточной стрельбы в Тюмени немного. Это достаточно дорогостоящее хобби. Однако у тюменцев есть опыт участия в крупных турнирах, среди которых - чемпионаты мира в Венгрии Чехии, а также самые престижные российские соревнования, которые проводит в Краснодарском крае знаменитая группа антитеррора "Альфа".

"Мы стремимся сделать снайпинг более популярным. Это очень интересное увлечение. Ведь попасть в мишень на километровой дистанции - огромное наслаждение, непередаваемые ощущения", - подчеркнул Андрей Иванов.

Участников второго этапа II Евроазиатского чемпионата по снайпингу тепло приветствовали на тюменской земле почетные гости, среди которых были экс-командир Тюменского ОМОН, кавалер Ордена Мужества полковник Валерий Бровкин и председатель региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

"Спортивная стрельба - очень полезное увлечение для нашей молодежи. Ведь мужчин с детства тянет к оружию. Раньше в каждом парке культуры и отдыха был тир, где можно было пострелять из пневматической винтовки, похвастаться меткостью перед девушкой, показать, чему научился на военной службе. А сейчас, к сожалению, больше в ходу не реальная стрельба, а компьютерные игры. Поэтому я думаю, что стрелковый спорт, в том числе снайпинг, в нашем регионе нужно развивать", - сказал Валерий Бровкин в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Участники турнира от души благодарили Тюменское региональное отделение Ассоциации тактической стрельбы "Росснайпинг" и командование ТВВИКУ за превосходную организацию соревнований.

"Тюмень - отличный город. Я взял напрокат машину, поездил - чистота, уют, приветливые люди. Прямо как за рубежом. Организаторы соревнований - просто красавчики. Думаю, вскоре в Тюмени будут проходить и международные турниры", - поделился впечатлениями Александр Данилов из Якутска.

Тюменский этап II Евроазиатского чемпионата по снайпингу завершится 20 июля. Финальный этап турнира пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Валерий Бровкин , ТВВИКУ

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