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Сотрудник колонии проносил осужденному психотропные препараты

Происшествия, 17:46 21 июля 2019

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Сотрудника УФСИН, достававшего для осужденного лекарства с содержанием наркотических веществ, осудят в Сургуте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый за мелкие взятки в размере от 1 тыс. до 2 тыс. 200 рублей от осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении, приобретал для него без медицинских показаний препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества.

Нарушая режим учреждения, он проносил лекарства в колонию и передавал осужденному. Всего следствием установлено шесть фактов передачи запрещенных препаратов.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Из органов Федеральной службы исполнения наказаний обвиняемый был уволен по отрицательным мотивам.

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# следователи , Сургут , уголовное дело

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