22 июля в Тюмени: дожди, грозы, ухудшение видимости на дорогах

Не выше плюс 19 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 22 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду с дождями и грозами в течение дня. Влажность воздуха 95-96 %.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 746 мм рт. ст.

В утренние и вечерние часы видимость будет снижена до 600-800 м.

Заход солнца в 21 час 11 минут. Долгота дня 16 часов 56 минут.

А по югу Тюменской области местами, кроме сильного ливня и гроз, ожидаются град и усиление порывов ветра до 18-23 метров в секунду, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

В связи с этим предприятие обращает внимание водителей на необходимость особого внимания на дорогах, соблюдения дистанции и скоростного режима, соответствующего погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).