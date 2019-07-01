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Первые двести двадцать тонн овощей собрали полеводы Тюменского района

Экономика, 15:16 22 июля 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

220 тонн овощей собрали аграрии Тюменского района по данным на 22 июля, сообщает районное управление АПК.

30 тонн картофеля, 135 тонн капусты и 55 тонн свеклы получены с площади девять га.

Уборка картофеля, капусты и свеклы прошла на трех предприятиях Тюменского района: в двух крестьянско-фермерских хозяйствах в Мальковском муниципальном образовании и на полях ООО "Ясень-Агро".

Собранные овощи пойдут на продажу жителям района и Тюмени.

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# овощи , уборка урожая

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