Первые двести двадцать тонн овощей собрали полеводы Тюменского района

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

220 тонн овощей собрали аграрии Тюменского района по данным на 22 июля, сообщает районное управление АПК.

30 тонн картофеля, 135 тонн капусты и 55 тонн свеклы получены с площади девять га.

Уборка картофеля, капусты и свеклы прошла на трех предприятиях Тюменского района: в двух крестьянско-фермерских хозяйствах в Мальковском муниципальном образовании и на полях ООО "Ясень-Агро".

Собранные овощи пойдут на продажу жителям района и Тюмени.