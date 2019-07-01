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На Ямале мужчина надругался над внуком

Происшествия, 14:32 22 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности, осудят в Лабытнанги, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В ноябре 2018 года пьяный 56-летний мужчина, избив бывшую супругу, попытался ее изнасиловать, но не смог довести до конца своей умысел. Спустя сутки, мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием своего малолетнего внука, надругался над ребенком.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина в момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Пострадавшим оказана психологическая помощь, с ребенком проведены реабилитационные мероприятия.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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# изнасилование , Лабытнанги , педофил

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