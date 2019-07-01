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На Ямале ищут выпавшего за борт пассажира теплохода

Происшествия, 13:59 22 июля 2019

СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Пассажир теплохода выпал за борт на реке Обь около п. Салемал Ямальского района 22 июля. Проводится проверка, мужчину ищут, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 22 июля около п. Салемал Ямальского района на 149 километре реки Обь из окна пассажирского теплохода "Механик Калашников" за борт выпал пассажир 1967 года рождения. Мужчину найти не удалось.

Очевидцев опрашивают. Мужчину ищут. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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# проверка , следователи , теплоходы

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