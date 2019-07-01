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Николай Цуканов: погашение задолженности по зарплатам должно быть на особом контроле властей

Политика, 19:06 22 июля 2019

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Информацию о погашении задолженности по выплате заработной платы в Уральском Федеральном округе рассмотрел полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов 22 июля.

По данным органов статистики, на 1 июля 2019 года в УФО объем просроченной задолженности по выплате зарплаты составил 34 млн. 387 тыс. рублей. Заслушав информацию, полпред обратил особое внимание на необходимость решения выявленных проблем - решающее значение имеет взаимодействие с органами прокуратуры, органами исполнительной власти и государственными инспекциями по труду.

"Вопросы погашения задолженности по выплате заработной платы в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа должны находиться на постоянном контроле органов исполнительной власти и прокуратуры", - заявил Николай Цуканов.

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента в УФО, аппаратом полпреда налажен информационный обмен со всеми этими структурами.

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# невыплата зарплаты , Николай Цуканов

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