В Челябинской области подросток погиб при падении в шахту

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту смерти подростка проводится в Челябинской области, сообщает Следственное управление СК РФ.

22 июля 2019 года на территории около с. Новобурановка обнаружено тело 15-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Подросток со сверстниками находился около карьера. Смертельные травмы получены им при падении в штрек недействующей шахты.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка взята на контроль руководителем следственного управления.