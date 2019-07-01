МегаФон разработал экосистему IoT решений для бизнеса и муниципалитетов

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Серию IoT решений для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа функционирования производств, предприятий и городской среды представил МегаФон. Новые продукты МегаФона"ВидеоАналитика", "Умное ЖКХ", "Цифровая управляющая компания" и "Экологический мониторинг" используют отечественное ПО и поддерживают широко распространенные в России информационные системы, благодаря чему могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем "умный город" на региональном и муниципальном уровнях.

МегаФон обслуживает 40% всех использующихся в России sim-карт для IoT-решений. За три года оператор достиг общей абонентской базы в этом секторе в 7 млн клиентов, заняв первое место по этому показателю.

"Умный город" предполагает интеграцию IoT технологий для управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью "интернета вещей" объединяются с серверами и базовыми станциями, образуя среду для мониторинга, анализа и предсказывания критических ситуаций. Решения для "умных городов" успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

Линейка новых продуктов компании для "умного города" построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B, но и в B2G процессах. Это критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате "умного города".

МегаФон обладает собственной автоматизированной платформой управления sim-картами, поставляемой клиентам в составе пакетов услуг и продуктов. Она делает удобными операции с сотнями и тысячами sim-карт, позволяя быстро и незатратно активировать и блокировать sim-карты, подключать и отключать услуги и пакеты услуг. Решение действует в автоматическом режиме согласно сделанным пользователем настройкам и не нуждается в постоянном участии операторов.

В 2018 году М2М платформа управления sim-картами МегаФона была признана самой удобной среди всех операторов российской "большой тройки". Аналогичные решения имеются у каждого из них, но проводившее внешнюю экспертизу рейтинговое агентство IKS-Consulting официально оценило платформу МегаФона как наиболее комфортную с точки зрения удобства пользователей и скорости выполнения операций.