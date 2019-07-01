Грозовые разряды привели к двум пожарам в Тюменской области

| Фото: управление МЧС России по Тюменской области | Фото: управление МЧС России по Тюменской области

Грозовые разряды стали причинами двух пожаров в Тюменской области в ночь с 22 на 23 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В 0 часов 30 минут огнеборцам поступила информация о пожаре в СНТ "Рассвет" в Тюменском районе. Из-за грозового разряда вспыхнул дачный дом. Как добавили в ведомстве, пламя полностью повредило здание.

Также пожар произошел на ул. Первомайской в с. Юргинское. Информация о случившемся поступила в МЧС в 5 часов 10 минут. Из-за грозы загорелся строящийся дом. Повреждены крыша и потолочные перекрытия по всей площади.

В обоих случаях никто не пострадал.

Отметим, 23 июля в регионе ожидаются сильный ветер, ливень град и гроза.

Инна Пахомова