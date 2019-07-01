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В Надыме собутыльники повздорили до смерти

Происшествия, 18:43 23 июля 2019

35-летнему мужчине, подозреваемому в гибели собутыльника в Надыме, предъявили обвинение. Во время застолья он ударил знакомого бутылкой из-под алкоголя, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 16 июля в Надыме повздорили двое знакомых, распивавших спиртное. В результате гость ударил хозяина квартиры в голову бутылкой из-под алкоголя, а затем и избил.

После скандала злоумышленник ушел. Пострадавший умер спустя два дня на месте происшествия. "По результатам судебно-медицинской экспертизы мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы с развитием субдуральной гематомы, осложнившейся отеком головного мозга. Тело обнаружила подруга умершего. Она же и рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, что произошло накануне", — рассказали в ведомстве.

Известно, что задержанный дал признательные показания. Злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# алкоголь , следователи , уголовное дело

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