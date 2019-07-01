Полпред поручил инспекторам контролировать ход подготовки образовательных организаций к учебному году

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Контролировать ход подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года поручил полномочный представитель президента Николай Цуканов главным федеральным инспекторам, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента в УФО.

Полпред поручил обратить особое внимание на вопросы, касающиеся графиков приемки образовательных организаций и их выполнения, а также на сроки устранения замечаний, сделанных в ходе оценки готовности образовательных организаций.

Прежде всего, подчеркнул Николай Цуканов, в ходе подготовки к началу нового учебного года необходимо провести необходимые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, противопожарной, антитеррористической безопасности, безопасности организованной перевозки детей.

В Тюменской области оценка готовности образовательных учреждений в 2019 году осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.

Приемка образовательных организаций в соответствии с приказом организована в три этапа со сроком завершения 16 августа.

В настоящее время в Тюменской области 191 общеобразовательная организация. По состоянию на 17 июля принято 146 общеобразовательных организаций, или 76 % от школ региона (завершается второй этап приемки).

Во всех муниципальных образованиях с 1 июля созданы межведомственные комиссии, работа которых проводится согласно утвержденным планам-графикам.

По состоянию на 18 июля межведомственными комиссиями приняты к готовности и подписаны акты по 79 образовательным организациям; срок окончания приемки – 20 августа.