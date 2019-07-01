Тюменские волейболисты отправились на сборы в Уват
| Фото: ВК "Тюмень"
Волейбольный клуб "Тюмень" отправился на сборы в Уват 23 июля, сообщает пресс-служба спортивного клуба.
Мужской волейбольный клуб "Тюмень" начинает подготовку к предстоящему сезону. Подопечные Сергея Шульги проведут в его чемпионате страны среди команд высшей лиги "А".
Первый сбор сибиряки проведут в Увате. По большей части, он будет посвящен работе над общефизической подготовкой. К услугам тюменцев – инфраструктура уватского лыжно-биатлонного центра, а также другие спортивные объекты села.
В Увате сибиряки пробудут до 10 августа, после чего команда вернется домой.