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Тюменские волейболисты отправились на сборы в Уват

Спорт, 19:38 23 июля 2019

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень" отправился на сборы в Уват 23 июля, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" начинает подготовку к предстоящему сезону. Подопечные Сергея Шульги проведут в его чемпионате страны среди команд высшей лиги "А".

Первый сбор сибиряки проведут в Увате. По большей части, он будет посвящен работе над общефизической подготовкой. К услугам тюменцев – инфраструктура уватского лыжно-биатлонного центра, а также другие спортивные объекты села.

В Увате сибиряки пробудут до 10 августа, после чего команда вернется домой.

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# ВК Тюмень , волейбол , сборы , Уват

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