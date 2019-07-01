Число желающих учиться в ТюмГУ растет

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

19 тыс. 266 заявлений подали абитуриенты на программы бакалавриата и специалитета Тюменского государственного университета на 23 июля 2019 года. В 2018 году на эти программы всего университет принял более 18 тыс. заявлений, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Желающих продолжить свое образование в магистратуре на бюджете и платно в 2018 году было немногим более двух тысяч, в 2019 году - 2 тыс. 614 человек. Из них на бюджет в магистратуру подано 1 тыс. 878 заявлений; в бакалавриат/специалитет ТюмГУ на очную, заочную, очно-заочную формы обучения – более 12 тыс. заявлений.

Напомним, что в 2019 году ТюмГУ обновил пул магистерских программ. На большинстве из них есть бюджетные места, к примеру: "Концептуальный инжиниринг нефти и газа" – 29 мест, "Историческая урбанистика" – 20 мест, "Цифровая культура и медийное производство" – 20 мест, "Разработка технологий Интернета вещей и больших данных" – 25 мест и другие. Успешное обучение в магистратуре за счет бюджета, как правило, дает возможность получения стипендии и дополнительного трудоустройства во внеучебные часы. Расписание для магистрантов составляется таким образом, чтобы они могли полноценно учиться и работать.

Напомним, заканчивается прием документов на бюджетные места в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. 25 июля последний день приема документов в магистратуру, 26 июля – на бакалавриат.