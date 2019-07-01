  • 24 июля 201924.07.2019среда
  • USD63,1290
    EUR70,6350
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-западный

Один лесной пожар зарегистрирован в тюменском регионе

Общество, 14:54 24 июля 2019

пресс-служба Федеральной авиалесоохраны | Фото: пресс-служба Федеральной авиалесоохраны

Один лесной пожар зарегистрирован на территории Вагайского района по данным на 24 июля. Его площадь составила 0,7 га, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Причина возникновения – неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения. Пожар возник на границе Вагайского района и Омской области. На тушении задействованы 24 лесных пожарных со спецоборудованием.

Среднее значение показателя пожарной опасности на 24 июля на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне составляет I класс (пожарная опасность отсутствует), в Ишимской и Тобольской авиазонах III класс (средняя степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне соответствует IV классу (высокая вероятность возникновения природных пожаров).

Согласно прогнозу на 25 и 26 июля ожидается повышение класса пожарной опасности в Тюменской авиазоне до II класса (малая степень пожарной опасности), в остальных авиазонах повышения класса пожарной опасности не предвидится.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вагайский район , лесной пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 24.07.2019Госдума: пальмовое масло лишено льготной ставки НДС
14:54 24.07.2019Один лесной пожар зарегистрирован в тюменском регионе
14:43 24.07.2019Флорист - человек с тонким чувством прекрасного, считает Мария Киселевская
14:32 24.07.2019Число желающих учиться в ТюмГУ растет