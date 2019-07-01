Один лесной пожар зарегистрирован в тюменском регионе

| Фото: пресс-служба Федеральной авиалесоохраны | Фото: пресс-служба Федеральной авиалесоохраны

Один лесной пожар зарегистрирован на территории Вагайского района по данным на 24 июля. Его площадь составила 0,7 га, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Причина возникновения – неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения. Пожар возник на границе Вагайского района и Омской области. На тушении задействованы 24 лесных пожарных со спецоборудованием.

Среднее значение показателя пожарной опасности на 24 июля на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне составляет I класс (пожарная опасность отсутствует), в Ишимской и Тобольской авиазонах III класс (средняя степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне соответствует IV классу (высокая вероятность возникновения природных пожаров).

Согласно прогнозу на 25 и 26 июля ожидается повышение класса пожарной опасности в Тюменской авиазоне до II класса (малая степень пожарной опасности), в остальных авиазонах повышения класса пожарной опасности не предвидится.