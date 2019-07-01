Воркаут vs кроссфит увидят тюменцы на дне города

| Фото: STREET WORKOUT | ВОРКАУТ | Тюмень во Вконтакте | Фото: STREET WORKOUT | ВОРКАУТ | Тюмень во Вконтакте

Соревнованиях “Воркаут VS Кроссфит” пройдут в рамках фестиваля “Экстрим ЭКСПО - 2019” в день 433-летия Тюмени, 27 июля.

Команды выполнят по четыре упражнения: выход силой на турнике с грузом, приседание со штангой 30 кг, подтягивание с весом 24 кг и берпи с запрыгиванием на тумбу. Оценивать ребят будут независимые судьи.

Тренер по кроссфиту Владимир Ильницкий на брифинге "Противостояние воркаута и кроссфита в Тюмени" заявил, что изначально, после прочтения интервью коллеги Сергея Мехнина, не собирался "махать кулаками".

"Это - не по-спортивному, - говорит Владимир Ильницкий. - Мы - взрослые, цивилизованные люди, спортсмены, у каждого за плечами множество наград и достижений. Хоть я категорически и не согласен с высказыванием Сергея, но не собирался из-за его мнения устраивать какие-либо разборки. Считаю, что спортивная площадка - отличное место для решения таких спорных моментов".

Спор разгорелся в соцсетях на страницах тюменских пабликов, опубликовавших интервью Сергея Мехнина. Комментаторы подтолкнули спортсменов к личной встрече, на которой было принято решение устроить совместный командный баттл. В ходе состязания выяснится, чей спорт круче, кто сильнее и более подготовлен в физическом плане.

Спортсмены начали усиленно готовится к предстоящему баттлу.

"Мы очень долго не могли договориться по комплексу упражнений в рамках проведения нашего баттла. Наши соперники “тянули одеяло” на себя и предлагали, в основном, свои упражнения. Видимо, боятся проиграть! Буквально на днях пришли к консенсусу и начали отрабатывать программу", - поделился в интервью Megatyumen.ru Сергей Мехнин.