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В Тюмени на улице Николая Ростовцева выгорела квартира

Происшествия, 19:29 24 июля 2019

32 ОФПС по Тюменской области | Фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Квартира выгорела на пятом этаже 17-этажного дома по ул. Николая Ростовцева в Тюмени 24 июля.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько, сигнал о пожаре в данной квартире поступил на пульт дежурного в 17 часов 46 минут. Пожарные расчеты прибыли на место ЧП через пять минут.

Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают дознаватели, им предстоит выяснить причину возгорания и размер материального ущерба.

Еще один вызов зафиксировали в МЧС в 17 часов 25 минут по адресу: Тюмень, ул. Мира, 2в. Прибывшие огнеборцы выяснили, что в подъезде многоэтажки из-за возгорания мусора перегорел электрический кабель. После того, как загорание было локализовано, на место вызвали энергетиков, им предстоит наладить электроснабжение дома.

Анжела Лебедева

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , многоэтажный дом , пожар

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