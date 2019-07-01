Вартовчанин хотел сводить девушку в кино, но лишился крупной суммы

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Более 26 тыс. рублей лишился 37-летний житель Нижневартовска, поверивший новой знакомой по переписке, сообщает УМВД России по ХМАО.

На одном из сайтов мужчина познакомился с девушкой. Между ним и новой знакомой завязалась переписка. Девушка предложила вартовчанину посетить кинотеатр. Мужчина согласился и через сайт забронировал время и оплатил билеты.

Позже ему пришло уведомление о том, что можно произвести заказ на фрукты и напитки. Вартовчанин оплатил и эти услуги, затем сообщил об этом своей спутнице. Но девушка решила, что стоимость заказа велика и предложила отменить бронь. Мужчина согласился и вышел с предложением об отмене заказа. Администратор сайта сообщил, что за отказ от услуг придется заплатить более 5 тыс. рублей, но потом эти деньги обязательно вернутся заказчику.

Вартовчанин перечислил сумму. "Спустя некоторое время он узнал, что деньги до адресата не дошли. Пришлось оплатить еще несколько раз. По итогу, сумма достигла более 26 тыс. рублей, а сайт исчез. Только тогда вартовчанин понял, что стал жертвой интернет-мошенников", — рассказали в югорской полиции.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело. Ведется следствие.