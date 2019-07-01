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Тюменца обвиняют в мошенничестве на двадцать миллионов рублей

Происшествия, 18:34 25 июля 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

383 человека признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с нежилыми помещениями в Тюмени. Жителя областного центра обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на 20 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2015 году тюменец вступил в сговор с директором одной из управляющих компаний. Злоумышленники подделали договоры купли-продажи и предоставили их в Росреестр. Так они оформили право собственности на шесть нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. 300 квадратных метров и стоимостью около 20 млн рублей. В дальнейшем недвижимость продали третьим лицам.

Потерпевшими признаны 383 человека, это жильцы домов, в которых на цокольных этажах находятся незаконно проданные помещения.

Уголовное дело по статье "Мошенничество" передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Директор управляющей компании в настоящее время находится под подпиской о невыезде, ведется предварительное следствие.

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# мошенничество , уголовное дело

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