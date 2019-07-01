Десять команд из Тюменской области отправятся на финал "Цифрового прорыва"

| Фото: цифровойпрорыв.рф | Фото: цифровойпрорыв.рф

10 команд представят Тюменскую область на IT-конкурсе "Цифровой прорыв". Финал пройдет в Казани с 27 по 29 сентября, сообщает автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей".

Напомним, в полуфинале встретились 19 команд из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Участники в Тюмени работали над решениями в четырех номинациях: "Образование и наука", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", а также "Транспорт и логистика".

Победителями в номинации "ЖКХ и городская среда" стала команда "DROP TABLE", которая разработала систему поддержки принятия решений, ускоряющую процесс обработки и анализа данных для различных государственных учреждений, работающих с обращениями населения.

Как отмечают организаторы, финал "Цифрового прорыва" станет самым масштабным хакатоном Европы – одновременно в течение 48 часов на площадке будут работать более 3 тыс. специалистов в области программирования, дизайна и управления. Главным результатом хакатона должно стать максимальное число рабочих цифровых продуктов, которые разработают финалисты.

Ожидается, что нем примут участие более 650 команд, 200 из которых будут допущены к защите перед экспертным жюри, которое включает представителей таких компаний как "Росатом", "Mail.ru Group", "МегаФон" и "МТС". Кроме того, пройдет школьный хакатон для участников в возрасте до 18 лет, который соберет более 300 человек.