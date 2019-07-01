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Жители Увата отметят 390-летие села

Общество, 11:03 26 июля 2019

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Праздник "390-летие села Уват" начнется в с. Уват (ул. Дзержинского, сооружение 41а) 27 июля с 12 часов, сообщают организаторы.

Для жителей и гостей села будут работать выставки декоративно-прикладного творчества, торговые павильоны, аттракционы, фотозоны. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах "Картины из нефти", "Зеленый друг", "Бисероплетение", "Кукла-оберег", "Плетение косичек". Для детей будут организованы спортивные мероприятия, игровые программы, аквагрим.

Вечером состоится торжественная концертная программа "Живет село мое родное", в ходе которой состоится церемония чествования юбиляров семейной жизни, ветеранов, долгожителей и так далее. Далее мероприятие продолжит праздничная танцевально-развлекательная программа "Танцевальный бум!" под руководством диджея.

В завершение праздника всех ждет праздничный салют.

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# праздник , Уват

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