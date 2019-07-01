Новый вид гриба обнаружен на экотропе СИБУРа

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Новый вид гриба обнаружен на экотропе СИБУРа. Открытие совершили сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, сообщает пресс-служба Тобольские предприятия СИБУРа.

Новый для науки вид получил название Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский).

"Крепидот тобольский - самый красивый из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей, – рассказал директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игорь Ломакин. – Гриб был обнаружен на маршруте Экотропы "Жемчужины тобольской флоры". За два последних года в ходе реализации совместных с СИБУРом экологических проектов и исследований мы обнаружили на экотропе новые для этой местности, а также для Тобольского района и Тюменской области находки краснокнижных растений – всего 12 видов. Это показывает, что природа экотропы живет и развивается без признаков угнетения".

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Молекулярно-генетическое изучение образца в Биологическом исследовательском центре Венгерской Академии наук позволило исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота. Экспертиза гриба, проведенная специалистами Ботанического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге также подтвердила, что это абсолютно новый, неизвестный ранее науке гриб.

Первоописание нового для науки вида опубликовано в международном микологическом журнале Persoonia (Fungal Planet 918. Vol. 42, 2019) – журнале высочайшего научного статуса.