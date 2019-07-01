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Тела двух мужчин нашли в выгребной яме в Челябинской области

Происшествия, 17:39 25 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Обстоятельства гибели двух мужчин в выгребной яме на территории одного из частых домов в п. Каменная речка Троицкого района Челябинской области выясняют следователи. Проводится проверка, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Тела были найдены вечером 24 июля. По предварительным данным, двое местных жителей смертельно отравились тяжелыми газами при очистке выгребной ямы после откачки воды. "При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", — заключили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# проверка , следователи

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