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В Югре вынесли приговор мошеннице

Происшествия, 10:19 26 июля 2019

СК РФ | Фото: СК РФ

Жительнице поселка Междуреченский в Кондинском районе вынесен обвинительный приговор по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

В судебном заседании установлено, что женщина в 2013 - 2017 годах, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем злоупотребления доверием заключила с девятью жителями Кондинского района договоры на поставку строительных материалов, однако в установленные сроки свои обязательства не выполнила, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Указанными действиями мошенницей причинен ущерб на общую сумму 277 тыс. рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемой денежные средства потерпевшим возмещены в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

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# мошенничество , приговор , суд

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