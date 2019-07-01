Четыре природных пожара действуют в Югре

| Фото: МЧС по ХМАО | Фото: МЧС по ХМАО

14 природных пожаров зарегистрировано в Югре 25 июля. 10 из них были ликвидированы. Утром 26 июля продолжаются четыре пожара в Кондинском и Сургутском районах, сообщает управление МЧС по ХМАО-Югре.

Действующие пожары находятся на расстоянии 40 и более километров от населенных пунктов. Ликвидацию очагов обеспечивают 43 специалиста "Рослесхоза".

Как отмечают в ведомстве, в связи с теплой и ветреной погодой в Нефтеюганском районе и Когалыме 26 июля прогнозируется повышенный класс пожарной опасности.

Средняя пожароопасность остается в Кондинском, Белоярском, Ханты – Мансийском, Сургутском районах и городах Ханты – Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Нижневартовск, Радужный, Мегион, Покачи, Лангепас.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах Белоярского и Сургутского районов органы местного самоуправления ввели особый противопожарный режим.

Для тушения природных пожаров в 2019 году создана группа из 3 тыс. 14 человек и более 2 тыс. единиц техники, в том числе 41 воздушное судно с 23 водосливными устройствами. Для мониторинга и обнаружения возникающих очагов ежесуточно применяется авиация. Также для наблюдения за ситуацией используются данные со спутников.