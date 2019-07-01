За долг по алиментам тюменский менеджер стал дворником

| Фото: Тюменская служба судебных приставов | Фото: Тюменская служба судебных приставов

250 тыс. рублей долга по алиментам дочери накопил житель Тюмени, неофициально трудоустроенный менеджером, сообщает областная служба судебных приставов. От уплаты долга отца не освободили даже обязательные работы.

Как отметили в ведомстве, тюменец женился второй раз, в его новой семье появился ребенок. Платить алименты дочери от первого брака он не спешил.

Судебный пристав доставил должника в суд, где ему назначили 80 часов обязательных работ. Вместо офиса менеджеру пришлось поработать дворником. Через два месяца после принудительной меры тюменец оплатил долг перед дочерью.