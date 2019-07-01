Более трехсот тысяч рублей похитил тюменец у невнимательной знакомый

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36-летнего мужчину, обокравшего знакомую на сумму более 300 тыс. рублей, задержали тюменские полицейские. Сначала он похитил у женщины ключи от квартиры, а затем вынес крупную сумму, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Информация от местной жительницы о том, что у нее похитили деньги, поступила в полицию областной столицы. Выехавшие на место стражи правопорядка установили обстоятельства случившегося. "Выяснилось, что в день преступления потерпевшая отправилась на горячий источник со своим знакомым. На территории базы отдыха женщина в беседке оставила свою сумку без присмотра. Воспользовавшись невнимательностью знакомой, злоумышленник похитил ключи от ее квартиры. Далее мужчина сообщил, что ему необходимо срочно уехать по делам. На самом деле он отправился в квартиру тюменки, где из шкафа похитил 315 тысяч рублей. После злоумышленник покинул квартиру и скрылся", — рассказали в ведомстве.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения объектов, правоохранители составили ориентировку. Злоумышленника задержали. Им оказался безработный 36-летний житель областного центра. Он сообщил полицейским, что 185 тыс. рублей оставил на руках, а оставшуюся сумму положил на свою банковскую карту. Средства подозреваемый потратить не успел. Крупную сумму изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.