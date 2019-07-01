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Молодую тюменку осудили за ДТП с пострадавшей пассажиркой

Происшествия, 16:22 26 июля 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К ограничению свободы на 1 год 6 месяцев приговорили 19-летнюю жительницу Тюмени, устроившую ДТП, в результате которого серьезно пострадала пассажирка. Кроме того, она должна выплатить в пользу пострадавшей 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Центральный районный суд города.

Ночью 6 сентября 2018 года девушка, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Carina, ехала по средней полосе на ул. Первомайской. Вследствие неверно выбранной скорости, она потеряла контроль за управлением. В результате девушка выехала на обочину и наехала на мачту уличного освещения, а затем и на дорожный знак.

В результате нарушения автоледи требований правил дорожного движения серьезно пострадала пассажирка. Медики диагностировали у нее закрытые переломы.

"Суд квалифицировал действия подсудимой по ч.1 ст.264 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", — сообщили в Центральном районном суде Тюмени. Девушку также обязали выплатить в пользу пострадавшей 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

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# авария , ДТП , приговор

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