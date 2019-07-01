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Возможное банкротство может финансово оздоровить предприятие, считает гендиректор Антипинского НПЗ

Экономика, 16:00 26 июля 2019

www.annpz.ru

Возможное банкротство не означает окончания работы Антипинского НПЗ, а предполагает процедуру его финансового оздоровления. Об этом заявил генеральный директор предприятия Максим Андриасов в обращении к трудовому коллективу.

"Никто сегодня не ставит задачу уничтожения предприятия как целостного организма. В этом едины все: кредиторы, власть и собственники предприятия. Я также понимаю свою ответственность перед вами и приложу все усилия для сохранения трудового коллектива нашего завода при любом развитии событий", - говорится в обращении.

На заводе получили нефть, возобновили производственную деятельность и приступили к отгрузке продукции. В обращении отмечается, что полноценная работа завода дает основание полагать, что предприятие вышло из периода неопределенности.

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# Антипинский НПЗ , Максим Андриасов

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