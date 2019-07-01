Фестиваль молодежных театров стартует в Тюмени 26 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" в Тюмени пройдет 26 и 27 июля. В этот раз он особенный, так как проходит под эгидой Года театра. Фестиваль начнется с хореографических спектаклей, а завершится театром огня. Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала организатор XIV международного фестиваля уличных танцев, директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

"Также для участников молодежных театров пройдут мастер-классы от приезжих гостей из Германии и Аргентины в большом зале театрального центра "Космос", - отметила она.

Программа фестиваля начнется в 19 часов, но для гостей на площадке будет работать анимация и интерактивные зоны с 18 часов.

Основная программа "Снов улиц" пройдет на площади 400-летия Тюмени в день города, 27 июля.

Большой перформанс куклы начнется в 13 часов. Участие примут театр "Мимикрия" и участники арт-лаборатории по уличному театру для российских немцев - 10 человек, которых пригласил международный союз немецкой культуры.

"Мы неделю занимаемся с ними видами уличного театра, проводим мастер-классы и делаем перформанс куклы. А также вместе с ними мы открываем фестиваль", - поделилась Полина Захарова.

На фестивале также выступят коллективы из Аргентины, Испании, Москвы и Самары.

Анастасия Алексеева