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Тюменский театр кукол примет участие в международном фестивале

Общество, 15:59 01 июля 2019

kukli.kto72.ru | Фото: kukli.kto72.ru

Тюменский театр кукол примет участие в VI международном фестивале театров кукол "В гостях у "Арлекина" в Омске с 24 по 30 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Тюменцы представят на суд жюри спектакль "Про умную собачку Соню" - забавные истории для малышей и родителей.

В конкурсной программе могут быть представлены кукольные спектакли для всех возрастных категорий. На фестивале действует авторитетное международное жюри, которое присуждает награды в следующих номинациях: "За лучший спектакль"; Гран-при Фестиваля; "За лучшую режиссуру"; "За лучшее художественное оформление спектакля"; "За лучшее музыкальное оформление спектакля"; "За лучшую актерскую работу" (четыре лауреата); "За лучший актерский ансамбль"; "Новация фестиваля" (вручается за творческий поиск); "Специальный приз жюри" и так далее.

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# Арлекин , Театр кукол , фестиваль

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