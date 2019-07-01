Театралы увидят "Сны улиц" на площади 400-летия Тюмени

| Фото: пресс-служба XIV Международного фестиваля уличных театров «Сны улиц» | Фото: пресс-служба XIV Международного фестиваля уличных театров «Сны улиц»

В Год театра XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" расширяет формат: мероприятие соберет поклонников Мельпомены на новом месте – на площади 400-летия Тюмени, сообщает пресс-служба фестиваля.

Однако стартует программа традиционно в молодежном театральном центре "Космос" 26 июля. В первый день зрители увидят спектакли тюменских молодежных театров и поучаствуют в открытом интенсиве от перформеров Аргентины и Германии.

Образовательной частью фестиваля станет "Арт-лаборатория по уличному театру для российских немцев", которую проводит Международный союз немецкой культуры совместно с театром "Мимикрия" при поддержке Гёте института. С 21 по 28 июля молодые деятели культуры из числа российских немцев со всей России будут знакомиться с уличным театральным искусством: работа с куклами, ходульное мастерство, интерактивное взаимодействие с публикой и так далее. Итогом станет выступление с уличным перформансом на открытии фестиваля.

Основная программа фестиваля пройдет в рамках празднования дня города на площади 400-летия Тюмени 27 июля. В программе выступят коллективы из Аргентины, Испании, Москвы, Самары и Тюмени. Мастер уличного интерактива Loco Brusca из Аргентины познакомит зрителей с жанром "seriouscomedy", поднимет важные вопросы нашей жизни через юмор. Испанская группа Residual Gurus сыграет на инструментах, сделанных из сантехнических труб, жестяных банок, котелков и мусорных баков. Впервые Тюмень посетит московский театр "Эскизы в пространстве", который представит невероятное визуальное шоу, созданное в соавторстве с учеником знаменитого художника Андрея Бартенева. Большие друзья фестиваля, виртуозы на ходулях – уличный театр "Пластилиновый дождь" из Самары. Театр "Мимикрия" представит спектакль по мифам и преданиям Древнего Египта.

С каждым годом "Сны улиц" не только расширяет географию и репертуар, но и влюбляет в себя большее количество поклонников. В 2018 году фестиваль объединил около 12 тыс. зрителей. А за все время его проведения в нем приняло участие более 75 театральных коллективов из 40 стран.