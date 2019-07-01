Стердауны бойцов MMA прошли на тюменской набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь пар бойцов из Тюмени, Москвы, Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга сошлись лицом к лицу на ринге на набережной Тюмени. Стердауны прошли накануне турнира по MMA в рамках фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019".

Бойцовскую команду "Рать" на тюменских боях MMA представят три спортсмена: Василий Курочкин из Талицы, Виктор Митьков из Белебея и тюменец Роман Мухамедшин.

"Мы увидели соперников, посмотрели в их глаза, на их форму, оценили, кто и как настроен. Завтра я встречусь с молодым и крепким парнем из Магнитогорска Никитой Курчаевым. Я уверен в своих силах, выхожу только за победой – другого результата для меня нет", – сказал Роман Мухамедшин.

По его словам, когда закрывается клетка, бойцы больше никого не видят – есть только соперник и рефери. И все же выступать дома приятно, ведь это возможность порадовать близких ярким боем.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На турнире Тюмень представят семь бойцов, два из них на домашнем ринге дебютируют. ММА по праву является самым зрелищным направлением в боевых видах спорта. Длительность одного боя – 2-3 раунда по пять минут. Бои стартуют в 16 часов.

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" соберет на набережной Тюмени состязания по скалолазанию на скорость, чирлидингу, RC Drift, MMA, кроссфиту, воркауту, силовому экстриму. Церемония открытия стартует в 14 часов. Зрелищные финалы пройдут под свет софитов с 18 часов.

"Экстрим ЭКСПО" представляет собой выставку современных видов спорта. Первый фестиваль прошел в 2016 году, за это время в нем приняли участие более 800 спортсменов со всей страны, были проведены соревнования по 18 современным видам спорта. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

Ирина Ромашкина