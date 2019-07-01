Стердауны бойцов MMA прошли на тюменской набережной
Семь пар бойцов из Тюмени, Москвы, Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга сошлись лицом к лицу на ринге на набережной Тюмени. Стердауны прошли накануне турнира по MMA в рамках фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019".
Бойцовскую команду "Рать" на тюменских боях MMA представят три спортсмена: Василий Курочкин из Талицы, Виктор Митьков из Белебея и тюменец Роман Мухамедшин.
"Мы увидели соперников, посмотрели в их глаза, на их форму, оценили, кто и как настроен. Завтра я встречусь с молодым и крепким парнем из Магнитогорска Никитой Курчаевым. Я уверен в своих силах, выхожу только за победой – другого результата для меня нет", – сказал Роман Мухамедшин.
По его словам, когда закрывается клетка, бойцы больше никого не видят – есть только соперник и рефери. И все же выступать дома приятно, ведь это возможность порадовать близких ярким боем.
На турнире Тюмень представят семь бойцов, два из них на домашнем ринге дебютируют. ММА по праву является самым зрелищным направлением в боевых видах спорта. Длительность одного боя – 2-3 раунда по пять минут. Бои стартуют в 16 часов.
Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" соберет на набережной Тюмени состязания по скалолазанию на скорость, чирлидингу, RC Drift, MMA, кроссфиту, воркауту, силовому экстриму. Церемония открытия стартует в 14 часов. Зрелищные финалы пройдут под свет софитов с 18 часов.
"Экстрим ЭКСПО" представляет собой выставку современных видов спорта. Первый фестиваль прошел в 2016 году, за это время в нем приняли участие более 800 спортсменов со всей страны, были проведены соревнования по 18 современным видам спорта. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.
Ирина Ромашкина