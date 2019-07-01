Лучшее звено газодымозащитной службы определили в Тобольске
Соревнования на звание лучшего звена газодымозащитной службы состоялись в Тобольске, сообщает МЧС Тюменской области.
Победители будут защищать честь отряда на областных соревнованиях, посвященных памяти подполковника внутренней службы Андрея Меркурьева.
Газодымозащитники показывали теоретические знания и практические навыки. Огнеборцы отрабатывали нормативы, эвакуировали "пострадавшего" и оказывали ему первую помощь. Далее была замена баллонов и боевое развертывание автоцистерны с подачей ствола.
Команда-победитель должна затратить наименьшее время на выполнение упражнений.
Победителями стали пожарные 37-й спасательной части, второе место заняла команда 128-й части и замкнула тройку призеров 146-я пожарно-спасательная часть.