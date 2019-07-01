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Лучшее звено газодымозащитной службы определили в Тобольске

Общество, 15:46 28 июля 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Соревнования на звание лучшего звена газодымозащитной службы состоялись в Тобольске, сообщает МЧС Тюменской области.

Победители будут защищать честь отряда на областных соревнованиях, посвященных памяти подполковника внутренней службы Андрея Меркурьева.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Газодымозащитники показывали теоретические знания и практические навыки. Огнеборцы отрабатывали нормативы, эвакуировали "пострадавшего" и оказывали ему первую помощь. Далее была замена баллонов и боевое развертывание автоцистерны с подачей ствола.

Команда-победитель должна затратить наименьшее время на выполнение упражнений.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Победителями стали пожарные 37-й спасательной части, второе место заняла команда 128-й части и замкнула тройку призеров 146-я пожарно-спасательная часть.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , конкурс пожарных , Тобольск

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