Искатель металла испортил лес на двенадцать тысяч рублей в Нефтеюганском районе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Искателя цветного металла, испортившего лесные насаждения в Нефтеюганском районе, ждет суд. Мужчина в поисках лома раскопал экскаватором участок лесополосы, сообщает УМВД по ХМАО.

Следствие выяснило, что мужчина, зарабатывающий на жизнь поиском и продажей цветного и черного металла, с помощью металлоискателя обнаружил металл, закопанный в землю на участке лесополосы вблизи поселения Салым.

Для извлечения металлолома он одолжил у знакомого экскаватор. Своими действиями злоумышленник повредил лесные насаждения на сумму около 12 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей. Материалы дела направлены в суд.