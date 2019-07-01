Житель Тюменской области зарубил собаку топором на глазах у детей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

33-летний житель с. Аромашево зарубил собаку топором на глазах у своих детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед на глазах у маленьких детей убил собаку, поступило в отделение полиции с. Аромашево.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что хозяином животного является неработающий 33-летний местный житель. Он убил собаку, будучи пьяным.

“Находившийся в своей ограде мужчина в присутствии своих детей схватил животное и несколько раз ударил топором. После он выбросил собаку в мусорный контейнер. В баке для мусора животное заметили и другие дети. Испуганные несовершеннолетние рассказали об этом своим родителям”, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Как объяснил задержанный правоохранителям, он избавился от животного, так как оно якобы кидалось на него и его детей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.