Список опасных пород собак утвержден в России

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Список потенциально опасных пород собак утверждил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

В него вошли 12 пород - акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.