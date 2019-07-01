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Безработный тюменец выбрал в магазине одежду, надел на себя и ушел

Происшествия, 13:59 30 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту попытки кражи из торгового центра возбуждено в Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступила информация от сотрудника торгового центра о том, что неизвестный похитил со стеллажа одежду.

Установлено, что безработный 55-летний житель областной столицы в магазине попытался похитить понравившуюся одежду, надев ее на себя. Кроме того, мужчина, воспользовавшись невнимательностью персонала, сложил другие вещи в сумку и покинул магазин. Стражи правопорядка задержали подозреваемого и изъяли имущество. Сумма ущерба могла составить около семи тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Попытка кражи". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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