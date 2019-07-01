Два человека погибли в поселке Боровском из-за взрыва бытового газа
Два человека погибли в жилом доме пос. Боровский в результате взрыва бытового газа утром 31 июля.
Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.
Дом полностью разрушен, на месте происшествия обнаружены тела мужчины и ребенка.
"Сообщение оперативному дежурному ЕДДС Тюменского муниципального района поступило в 5 часов 31 июля. Очевидцы сообщили, что в Боровском по улице Набережная, 44 произошла вспышка паров бытового газа с разрушением строения жилого дома. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось разрушенное строение дома и открытое горение", - рассказал он.
Локализация пожара была зафиксирована в 5 часов 48 минут. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 6 часов 4 минуты.
18 единиц техники МЧС продолжают проводить разбор завалов.
Пожарные обнаружили тела мужчины и ребенка. На месте происшествия помимо огнеборцев работают полицейские и следователи.
Анжела Лебедева