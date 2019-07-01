  • 31 июля 201931.07.2019среда
  • USD63,3791
    EUR70,5980
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-западный

Два человека погибли в поселке Боровском из-за взрыва бытового газа

Происшествия, 07:55 31 июля 2019

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Два человека погибли в жилом доме пос. Боровский в результате взрыва бытового газа утром 31 июля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

Дом полностью разрушен, на месте происшествия обнаружены тела мужчины и ребенка.

"Сообщение оперативному дежурному ЕДДС Тюменского муниципального района поступило в 5 часов 31 июля. Очевидцы сообщили, что в Боровском по улице Набережная, 44 произошла вспышка паров бытового газа с разрушением строения жилого дома. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось разрушенное строение дома и открытое горение", - рассказал он.

Локализация пожара была зафиксирована в 5 часов 48 минут. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 6 часов 4 минуты.

18 единиц техники МЧС продолжают проводить разбор завалов.

Пожарные обнаружили тела мужчины и ребенка. На месте происшествия помимо огнеборцев работают полицейские и следователи.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Боровский , газ , пожар , смерть

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
07:55 31.07.2019Два человека погибли в поселке Боровском из-за взрыва бытового газа
18:51 30.07.2019Жителя Тюменского района ждет суд за ложное сообщение о теракте
18:17 30.07.2019Видео о кражах из торговых центров заблокировали в Тюмени
17:50 30.07.2019Дело тюменского юриста, обманувшего предпринимателей, передали в суд