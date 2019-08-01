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Реализацию проекта "Ролики мечты" обсудят волонтеры и родители

Общество, 10:57 01 августа 2019

"Лыжи мечты. Тюмень" во Вконтакте | Фото: "Лыжи мечты. Тюмень" во Вконтакте

Собрание родителей и волонтеров по проекту "Ролики мечты" начнется в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 3 августа в 14 часов, сообщают организаторы.

На встрече обсудят проведение занятий с особенностями развития, родители познакомятся с инструкторами и обсудят участие во II Тюменских стартах мечты по роллер-спорту.

В 16 часов начнется обучающая лекция для волонтеров и инструкторов по особенностям работы и взаимодействия с детьми с задержкой психоречевого развития.

Собрание проходит в рамках реализации проекта "Лето равных возможностей", получившего поддержку на конкурсе Фонда президентских грантов.

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# волонтеры , ролики , собрание

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