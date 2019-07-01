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После взрыва газа в поселке Боровский возбудили уголовное дело

Происшествия, 12:26 31 июля 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка и мужчины при хлопке бытового газа в пос. Боровский под Тюменью, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

В 4 часа 20 минут 31 июля в доме на ул. Набережная произошел хлопок бытового газа. В результате здание разрушилось и начался пожар. После тушения огня обнаружили тела 58–летнего мужчины и его 10–летней внучки.

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Александр Кубляков взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Место происшествия осматривают, очевидцев допрашивают. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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# расследование , следователи , уголовное дело

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