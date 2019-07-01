  • 31 июля 201931.07.2019среда
  • USD63,3791
    EUR70,5980
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

Школьник Ярковского района получит компенсацию за укус бродячей собаки

Происшествия, 16:32 31 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. рублей выплатит администрация Ярковского района мальчику, которого покусала бездомная собака, сообщает областная прокуратура.

24 апреля 2019 года в дер. Варвара на 12-летнего школьника бросилась бродячая собака и укусила ребенка за руку. Как отметили в надзорном ведомстве, обязанности по отлову безнадзорных животных лежат на районной администрации.

Мама мальчика обратилась в районную прокуратуру с просьбой помочь взыскать с руководства муниципалитета 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратур направил в суд соответствующий иск, который удовлетворен в полном объеме.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бродячие собаки , прокуратура , Ярковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 31.07.2019Школьник Ярковского района получит компенсацию за укус бродячей собаки
14:10 31.07.2019МЧС: обнаружен источник дыма в аэропорту Рощино
13:48 31.07.2019Северянина на тягаче поймали в Тюменском районе с фальшивыми правами
13:30 31.07.2019Семьсот пятьдесят человек вывели из аэропорта Рощино из-за задымления