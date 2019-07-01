Школьник Ярковского района получит компенсацию за укус бродячей собаки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. рублей выплатит администрация Ярковского района мальчику, которого покусала бездомная собака, сообщает областная прокуратура.

24 апреля 2019 года в дер. Варвара на 12-летнего школьника бросилась бродячая собака и укусила ребенка за руку. Как отметили в надзорном ведомстве, обязанности по отлову безнадзорных животных лежат на районной администрации.

Мама мальчика обратилась в районную прокуратуру с просьбой помочь взыскать с руководства муниципалитета 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратур направил в суд соответствующий иск, который удовлетворен в полном объеме.