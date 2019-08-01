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Одаренных школьников из разных регионов отправят на Северный полюс

Общество, 09:35 01 августа 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

68 одаренных школьников из разных регионов страны получат возможность отправиться на Северный полюс с 13 по 22 августа, сообщает Министерство просвещения РФ.

Школьники узнают об истории атомного ледокольного флота, проблемах сохранения Арктики и самых интересных профессиях. Организацию тематического рейса обеспечит экипаж атомного ледокола "50 лет Победы" Атомфлота.

Программа научного путешествия включит в себя образовательные и игровые мероприятия. Школьники будут решать нестандартные задачи в инженерно-экономической игре и на олимпиаде, проявлять свои творческие способности.

Участниками поездки станут делегаты от Российского движения школьников, образовательного центра "Сириус", проекта "Школа Росатома", сети информационных центров по атомной энергии и других организаций.

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# РДШ , Северный полюс , Сириус , школьники

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